Diários de viagens recentemente publicados revelam visões racistas e xenofóbicas do físico alemão Albert Einstein. Escritos entre outubro de 1922 e março de 1923, os diários registram as viagens que fez com a mulher, Elsa, por países da Ásia e do Oriente Médio, mostrando generalizações negativas que usava para descrever povos e áreas que encontraram nessas regiões.

