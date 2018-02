Uma diarista de 42 anos foi presa suspeita de furtar R$ 8 mil da casa da sua patroa na terça-feira (6) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a mulher informou que deu R$ 500 como dízimo na igreja evangélica que frequenta e também comprou eletrodomésticos e um celular. A diarista ainda furtou alguns materiais da residência.

Deixe seu comentário: