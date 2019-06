Dias dos namorados se aproxima! Qual a característica mais procurada em um companheiro?

A Câmara de Diligentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre realizou uma pesquisa em alusão ao Dias dos Namorados, comemorado neste ano em 12 de junho. De acordo com o levantamento, a maior parte dos casais afirma que irá as compras às vésperas da data, e pretende investir, em média, R$ 217,00. O questionário também revelou que os presentes mais procurados pelos parceiros são roupas (33%), perfumaria (20%), acessórios (8%), calçados (7%), flores (7%), livros (7%) e joias (4%).

Quando questionados sobre a principal característica que um relacionamento deve ter nos dias de hoje, a resposta mais frequente foi “companheirismo”. O presidente da CDL Porto Alegre, Alcides Debus, declarou, também, que “Cada vez mais, o ato de presentear precisa ter um significado tanto para quem compra uma lembrança quanto para quem recebe”. Fora os presentes, 47% dos entrevistados que estão namorando afirmou que pretendem jantar fora para comemorar a data, e, entre estes, 36% trocarão presentes. Entre os casados, 45% afirmaram que ainda trocam presentes na data.

De acordo com a CDL, casais da classe A irão gastar, em média, R$ 302,03. Os casais da classe D estão em segundo lugar na classificação, com estimativa de gastar R$ 249,03. Em seguida, os da classe C esperam investir R$ 176,22 e os da B, R$ 141,98. O público que mais irá às compras no Dia dos Namorados é formado por homens de mais de 60 anos, pertencentes à classe A. A data deve registrar uma movimentação financeira 2,8% superior à do ano passado.

