Rio Grande do Sul Dias ensolarados e temperaturas altas antecedem feriado de Natal

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

Após domingo ensolarado na Capital, semana segue com sol. Foto: Alex Rocha/PMPA Após domingo ensolarado na Capital, semana segue com sol. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O sol brilha no Estado e a temperatura sobe neste domingo (22), o primeiro do verão, e mesmo com nebulosidade e chuvas rápidas entre o leste e o nordeste do RS, o tempo vai secando, ficando cada vez mais seco e aquecendo até o feriado de Natal. A temperatura subirá gradativamente durante as tardes.

Nesta segunda-feira (23) a massa de ar seco domina o tempo em todo O RS. O dia começa com temperatura amena, mas o sol forte faz as temperaturas subirem, mas o tempo se mantém seco nos próximos dias. A massa de ar se aquece até a quarta-feira, com temperaturas máximas entrando em gradativa elevação. Somente à noite o ar mais seco faz a temperatura ficar mais amena.

