Dias ensolarados, mas frios: confira a previsão do tempo no RS

Após uma semana com chuvas fortes, o sol volta com tudo no Rio Grande do Sul. O final de semana será marcado pelo frio que fica acentuado, principalmente durante a parte da manhã. Durante este sábado (24), a mínima é de 12ºC e máxima de 17ºC na Capital. Há previsão de geada na Campanha. A mínima, de 2°C, deve ocorrer em São José dos Ausentes, na Serra, e a máxima, de 24°C, em Torres, no Litoral Norte.

Já no domingo (26), os termômetros marcarão mínima de 11ºC e máxima de 20ºC. Mesmo com o pequeno aumento na temperatura, a estabilidade permanece na maior parte do Estado. Há chance de chuva isolada no final do dia apenas na Fronteira Oeste e na Região Sul, além de previsão de geada na Serra.

Deixe seu comentário: