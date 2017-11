Dicas de como passar as férias na França com o orçamento apertado

A França é conhecida por ser um destino turístico caro – especialmente se a viagem passa por Paris ou pela Riviera. Quem tem orçamento limitado consegue tirar férias com conforto nesses lugares? Joelle Kolich, diretora da See Travel, uma empresa sediada em Bordeaux que vende viagens de luxo à França, diz que sim.

A seguir, ela dá algumas sugestões para conhecer o país luxuoso sem estourar o cartão de crédito.

– Não alugue um carro (e muito menos contrate um motorista) para circular pelo país, recomenda Kolich. Em lugar disso, use o TGV, o sistema francês de trens de alta velocidade. “O TGV tem muitas rotas, é limpo e os preços são acessíveis”, ela disse, enquanto o custo de um carro, mesmo que alugado, não demora a pesar no bolso. Kolich costuma reservar passagens a preços favoráveis no TGV para seus clientes -por exemplo 45 euros (cerca de 166 reais) para o percurso Bordeaux-Paris.

– Os restaurantes que ganham estrelas do “Guia Michelin” não são os únicos em que é possível desfrutar de refeições com múltiplos pratos de alta qualidade. “Onde quer que você vá, na França, encontrará pequenos restaurantes nos quais chefs de cozinha em ascensão oferecem culinária inventiva”, afirma Kolich. Um exemplo é o Racines, na cidade de Bordeaux, um dos favoritos dela, onde um jantar de três pratos destacando produtos sazonais tem preço inicial de 29 euros (107 reais) por pessoa.

– Os franceses viajam para o campo nesses dois meses, o auge do verão no país, e por isso os preços sobem e os lugares ficam lotados. Visite a França em outros períodos do ano, quando as diárias de hotéis e os preços dos guias de turismo privativo caem 30%.

– Quando for a Paris, deixe de lado os táxis e circule de metrô, mas compre um bilhete diário ilimitado, que é mais barato do que pagar por viagem. Se o seu itinerário inclui visitas a múltiplos museus e monumentos, compre o Paris Museum Pass, que oferece admissão para mais de 50 desses espaços. Além de evitar filas, você não precisará comprar ingressos em cada lugar visitado – os preços das entradas individuais, somadas, logo superarão o do passe. Além disso, hospede-se e faça suas refeições em bairros menos conhecidos, como a Bastilha. Kolich diz que eles são mais baratos que as áreas mais turísticas da cidade.

– Embora os atrativos de Paris sejam inegáveis, outras cidades da França podem ser igualmente convidativas em termos de paisagens, história, arte e arquitetura. No entanto, seus restaurantes e hotéis custam até 30% a menos que os de Paris. As principais sugestões de Kolich são Bordeaux, Lyon, Estrasburgo (na Alsácia), Rennes (na Bretanha) e Lille, na Flandres francesa, onde ela sugere o jantar típico local, que inclui mariscos, batatas fritas e cerveja.

– Um café da manhã simples em um hotel francês pode facilmente custar 130 reais por pessoa, disse Kolich. Opte por visitar um café local. “Lá você encontrará seu café e croissants, a experiência típica de um café da manhã francês, por apenas alguns euros”, ela disse.

Deixe seu comentário: