Dicas de trânsito e transporte para o jogo da Seleção Brasileira em Porto Alegre nesta quinta-feira

Com a realização do duelo entre as Seleções de Brasil e Paraguai, às 21h30min desta quinta-feira na Arena do Grêmio, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) reforça as orientações sobre circulação de trânsito e transporte para a partida, quarta das cinco previstas para Porto Alegre nesta edição da Copa América.

As áreas próximas ao anfiteatro Pôr-do-Sol (localizado no entorno do Parque da Harmonia e da orla do Guaíba e que receberá shows e telão para exibição da partida), serão monitoradas desde o início da manhã e haverá agentes fixos no local das 14h em diante. Para maior segurança do público e do trânsito, a avenida Beira-Rio poderá ser bloqueada entre a Rótula das Cuias e a avenida Ipiranga, no sentido Centro-Bairro.

Já na região da Arena, uma hora antes do final da partida a rua José Pedro Boéssio terá sentido único em direção à avenida Ernesto Neugebauer. Os veículos oriundos do estacionamento E2 serão direcionados para a pista que será invertida na rua José Pedro Boéssio.

Os carros seguirão até a Ernesto Neugebauer, onde poderão ingressar à esquerda, em direção a Canoas e à BR-290 (Freeway), ou então à direita, onde seguirão até a avenida Amynthas Jacques de Moraes, retornando, mais à frente, para a avenida A.J. Renner, que permanecerá com sentido duplo para facilitar o retorno de táxis e aplicativos para o atendimento ao público.

Os veículos que trafegarem pela pista normal da rua José Pedro Boéssio seguirão até a av. José Aloísio Filho, seguindo à direita na av. Amyntas Jacques de Moraes até retornarem para a av. A.J. Renner.

Transporte

O ponto de táxi montado na Voluntários da Pátria também será deslocado para ficar mais perto da avenida Padre Leopoldo Brentano e partirá da rótula sob a BR-448. E cerca de três horas antes de cada partida, começam a operar as linhas especiais para levar os torcedores até o estádio. Serão quatro linhas especiais e uma experimental, com saída em diferentes regiões da cidade;

– Linha F08 Futebol Trensurb/Arena: ônibus posicionados na avenida Ernesto Neugebauer, ao lado da estação Anchieta do Trensurb. No final da partida, os ônibus estarão estacionados junto à rótula da A.J. Renner. Os usuários que utilizarem o cartão “Tri” poderão usufruir da integração com o benefício de 10% de desconto em ambas as tarifas;

– Linha F04: saída do Largo Glênio Peres, com desembarque na rua Adelino Machado de Souza x avenida Voluntários da Pátria. No retorno, a linha parte da avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque na av. Borges de Medeiros;

– Linha T2.3 Arena: saída do Terminal Peri Machado, com desembarque na rua Adelino Machado de Souza com avenida Voluntários da Pátria. No retorno, a linha parte da avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Terminal Peri Machado;

– Linha LCA1: Especial Copa América – Shopping Iguatemi – saída do terminal na rua Antônio Carlos Berta, com desembarque na av. José Pedro Boéssio. No retorno, a linha parte da avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no terminal na rua Antônio Carlos Berta;

– Linha LCA2: Especial Copa América – Shopping Praia de Belas – saída do terminal na rua Cecília Meireles e com desembarque na av. José Pedro Boéssio. No retorno, a linha parte da avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no terminal na rua Cecília Meireles.

Saída

– Avenida A.J. Renner permanece com sentido duplo, ao final da partida, facilitando retorno de táxis e aplicativos;

– Avenida Voluntários da Pátria com rua Adelino Machado de Souza – sentido único da avenida Voluntários da Pátria em direção ao Centro até a rua São Jorge;

– Rua Frederico Mentz com rua Graciano Camozzato: conforme avaliação dos agentes, se houver necessidade, será implementado sentido único na rua Frederico Mentz em direção ao Centro até a rua Dona Teodora.

Trensurb

Devido à proximidade com a Arena do Grêmio, a estação Anchieta do Trensurb permanecerá aberta por uma hora e meia após o final da partida. Os trens prestarão serviço conforme a demanda, em ambos os sentidos, até o fechamento da estação. As demais estações do metrô fecharão no horário normal. A empresa recomenda que os usuários adquiram a passagem antecipada de ida e volta, evitando assim as evitar filas.

Vistoria

Equipes de vigilância e saúde, por sua vez, estarão de novo na Arena do Grêmio e no anfiteatro Por-do-Sol para vistoriar o comércio de alimentos e a prestação de atendimentos médicos, a partir das 16h. A fiscalização inclui os veículos tipo “foodtruck” estacionados nestes locais e imediações. Para casos que exijam atendimento de urgência ou remoção, o Samu estará presente nesses locais.

(Marcello Campos)

