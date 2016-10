Dicas para turbinar o seu televisor e tirar muito mais proveito dele

Se você está a fim de turbinar a TV de casa, existem dispositivos extras no mercado que podem ajudar a deixar seu aparelho muito mais moderno. Ficou curioso com as funções? Confira esta lista com cinco dicas.

1) Recursos Smart.

Quem não tem uma Smart TV pode deixar o televisor com conexão à internet e suporte para rodar Netflix, YouTube entre outros. Para isso, basta comprar um equipamento de media center ou dongle inteligente.

Um bom exemplo é o Chromecast. Com design compacto, o dispositivo do Google permite transmitir filmes pelo celular ou computador. Para usar, você só precisa de uma saída HDMI e configurar com sua rede Wi-Fi.

A Apple TV vai além e transforma sua telona em uma central completa de mídias, com conteúdo do iTunes, jogos e streaming de vídeos. Está incluído ainda um controle remoto touch utilizado com a plataforma tvOS.

2) Transforme sua TV em touch (sensível ao toque).

Já imaginou poder acessar recursos na TV usando apenas o toque? Essa é a ideia do projetor Touchjet Wave, em financiamento coletivo no Indiegogo, com preço a partir de 299 dólares (cerca de 960 reais, em conversão direta) e entrega no Brasil. O dispositivo roda Android e transforma a superfície da tela em “sensível ao toque”, se conectando via HDMI e usando a rede Wi-Fi.

Já o kit GoTouch é integrado com câmeras em 4K e permite fazer anotações na tela da TV de Plasma e LED, com uma caneta touch. O projeto, em arrecadação no Kickstarter, tem preço a partir de 69 dólares (220 reais, em conversão direta) e, para entrega no Brasil, o frete sai por 20 dólares (64 reais).

A Sony também apresentou um projetor holográfico chamado de Xperia Projector. A ideia é transformar qualquer superfície plana em um display sensível ao toque. O recurso teria ainda reconhecimento de voz, mas não há previsão de lançamento no mercado.

3) TV como monitor: HDMI.

A tela mais ampla da TV pode ser usada como monitor, ideal para quem edita vídeos ou precisa de mais espaço de navegação no dia a dia. Isso pode ser feito plugando um cabo HDMI, que transmite vídeo e áudio sem precisar instalar nada extra. É necessário ter um computador ou notebook externo para usar os recursos.

O usuário pode usar a dica também para assistir aos filmes do Netflix na telona, sem gastar com a compra de dispositivos mais caros. O cabo custa em torno de 10 reais na versão básica.

4) Câmera para TV.

Para fazer videochamadas ou conferências pela TV você pode comprar uma câmera extra e acoplá-la no topo da tela. Há no mercado nacional câmeras com sensores, com a da Samsung, que permite alterar o volume e mais interações rápidas usando apenas movimentos com as mãos. O modelo custa a partir de 299 reais em lojas nacionais.

Já a LG oferece um dispositivo semelhante para suas TVs, com preço a partir de 289 reais. Você ainda pode usar o aparelho para segurança de casa, como central de monitoramento. No Brasil, há opções que gravam em HD.

5) Alto-falante para a TV.

Quando o assunto é som, muitas TVs não oferecem um equipamento potente o suficiente. Nesse caso, para assistir a seus filmes com graves destacados, é indicado comprar um alto-falante.

No mercado nacional, o usuário pode encontrar um bom home theather ou soundbar: a diferença entre eles está no tamanho ocupado na sala e no preço. O primeiro exige a instalação de diversas caixas, enquanto o segundo é em um equipamento único.

Um Home Theater pode ser comprado com preço a partir de 350 reais e a Soundbar fica a partir de 200 reais, ambos nos modelos básicos. Há opções para conectar via cabo de áudio ou com conexão sem fios. (AG)

