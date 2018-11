O uruguaio Diego Aguirre não é mais o técnico do São Paulo. No cargo desde março, ele não resistiu a mais uma partida sem vitória, dessa vez o empate em 1 a 1 no clássico com o Corinthians fora de casa no domingo. O auxiliar fixo André Jardine, que já comandou as categorias de base do clube, foi chamado a assumir o comando do time nas cinco rodadas finais do Brasileirão.

