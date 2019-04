Diego Ghiringhelli de Azevedo lança “Estudo Transdisciplinar das Relações de Consumo”. Será no dia 12, na Livraria Cameron do Bourbon Wallig

O Procon-RS, através da Escola Superior de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Sul, lança no próximo dia 12 (sexta-feira), às 19h, na Livraria Cameron do Shopping Bourbon Wallig, a obra Estudo Transdisciplinar das Relações de Consumo, organizada pelo analista jurídico do Procon e coordenador da ESDC, Diego Ghiringhelli de Azevedo e publicado pela Paco Editorial.

Ao todo, a obra traz 10 artigos sobre direito do consumidor e relações com o consumo. Esta é a primeira publicação científica da ESDC e faz parte da celebração dos 20 anos do Procon estadual. O autor receberá o público no Bourbon Wallig, que fica na Av. Assis Brasill, 2611 – Capital.

