Dietas, câncer e diabetes são os maiores alvos das notícias falsas sobre saúde no Brasil

Emagrecimento, câncer e diabetes são os temas mais frequentes em notícias falsas sobre saúde no Brasil. A conclusão é de um levantamento inédito feito pela revista Veja, que avaliou quase 1.000 posts campeões de compartilhamentos do Facebook publicados entre fevereiro e junho em seis páginas que são notórias divulgadoras de enganações sobre o tema. Cerca de 35% versavam sobre fake news (notícias falsas) médicas.

São elas: “Bruno Gagliasso Amor e Fé” (que não qualquer tem relação nenhuma com o ator da Globo ou foi tirada do ar nas últimas semanas), “Cura Pela Natureza”, “Cura Verde”, “Milagre da Natureza”, “Natureza & Saúde” e “Saúde e Bem-Estar”.

Cerca de 26,4% dos posts trazem notícias sobre obesidade e emagrecimento; 12% a respeito de câncer; 8%, diabetes; 4,5%, gordura no fígado; 3,6% infecção urinária; 2,7% artrite ou dores nas articulações.

Os dados estão em reportagem de capa da revista Veja desta semana. O texto mostra como a curandeirice digital representa uma ameaça à saúde pública, prejudica pacientes, preocupa governos e enche de dúvidas os consultórios médicos.

Mais: representam um desafio para campanhas de vacinação, em meio à ameaça da volta da poliomielite. Além disso, confira onde procurar informações confiáveis e tirar suas dúvidas sobre o que pode ser uma fraude.

Cura

O diabetes é uma doença crônica que pode ser administrável com os devidos cuidados, mas ainda não tem cura. Ainda assim, quem faz uma rápida pesquisa no Google, entra em grupos de WhatsApp ou navega pelo Facebook tem grandes chances de encontrar falsas promessas de solução para o mal. Em geral, receitas de sucos e infusões tão esquisitas quanto milagrosas.

“Nada vai funcionar. Diabetes não tem cura”, afirma em tom categórico o médico Augusto Pimazoni Neto, coordenador do Grupo de Educação e Controle do Diabetes do Hospital do Rim da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ele conta que diariamente recebe pacientes com esse tipo de notícia falsa, as chamadas fake news, nas mãos e que é sempre muito difícil convencê-los do contrário.

“As dúvidas sobre fake news chegam aos montes. Em geral, o paciente pega o assunto na internet e acredita, nem sempre comunica ao médico. Ele pode até ter uma melhora provisória, que é o que chamamos de efeito placebo, mas isso não é sustentável por um longo período. Por isso, estou absolutamente convencido de que a pessoa que divulga uma notícia falsa prometendo a cura para uma doença que não tem cura deveria ser presa”, diz Pimazoni.

