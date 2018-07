“Difícil encontrar forças para querer voltar a jogar futebol”, disse Neymar após a eliminação da Seleção Brasileira no Mundial

Neymar se pronunciou após a derrota para a Bélgica que custou a eliminação da Seleção Brasileira no Mundial. Através de uma postagem em seu Instagram neste sábado (07), o camisa 10 do Brasil, que não falou com a imprensa após a queda em Kazan na sexta-feira (06), usou palavras fortes para expressar seu sentimento diante da frustração.

“Posso dizer que é o momento mais triste da minha carreira. A dor é muito grande porque sabíamos que poderíamos chegar, sabíamos que tínhamos condições de irmos mais além, de fazer história mas não foi dessa vez”, disse Neymar, que completou. “Difícil encontrar forças para querer voltar a jogar futebol, mas tenho certeza que Deus me dará força suficiente pra enfrentar qualquer coisa”, afirmou.

Em seguida, o jogador completou o texto exaltando seus companheiros na Rússia. “Por isso, nunca deixarei de te agradecer Deus, até mesmo na derrota porque eu sei que o seu caminho é muito melhor do que o meu. Muito feliz em fazer parte desse time, estou orgulhoso de todos, interromperam nosso sonho mas não tiraram da nossa cabeça e nem dos nossos corações.”

Sob aplausos da torcida brasileira, Neymar e os jogadores da Seleção deixaram o hotel em Kazan pouco antes das 10h (do horário de Brasília) deste sábado – muito embora uma primeira leva tenha saída pouco antes rumo a São Petersburgo. Após deixar a cidade russa, o voo de volta faz escala em Madri e chega ao Rio de Janeiro no início da manhã deste domingo (08).

Apoio

Neymar foi confortado pela irmã, Rafaella Santos, neste sábado. A modelo usou sua conta de Instagram para enviar mensagem ao irmão, também incentivado pela namorada, Bruna Marquezine, após a derrota. “Você é flecha no arco de Deus”, iniciou a filha de dona Nadine. “Quando tudo parece estar indo para trás, e sempre mais para trás, é aí que Deus segura Seu alvo apontando pra onde Ele quer te levar. Quanto mais para trás a flecha é puxada, mais longe ela irá chegar. Ei, meu amor não se preocupe com a pontaria, Deus nunca erra o alvo”, acrescentou Rafaella.

Antes da partida

Um pouco antes de deixar a concentração na Rússia pela última vez, o atacante do PSG recebeu a irmã, a mãe e o filho, Davi Lucca. Horas antes do jogo que marcaria a eliminação do Brasil, o menino voltou a mostrar seu apoio ao pai e acreditou que Neymar faria um gol na partida. Com a derrota, a Seleção adiou pela quarta vez a conquista do hexacampeonato e mantêm-se como a maior campeã do torneio.

Atriz

Caso Neymar permaneça no PSG – o jogador estuda deixar o time parisiense –, o atleta deve passar a morar com a namorada, Bruna Marquezine, já no mês que vem. A atriz pretende ir para Paris assim que as gravações da novela “Deus Salve o Rei” chegarem ao fim. O folhetim deve ter as últimas cenas gravadas no próximo dia 28 e exibir seu capítulo final dia 30. A intérprete da Catarina da trama medieval planeja estudar francês e trabalhar como modelo, segundo a publicação.

