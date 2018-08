Digitalize-me debate as novidades do e-commerce no mundo

Considerado o maior evento sobre e-commerce no Rio Grande do Sul, o Digitalize-me é uma oportunidade para conhecer, debater e se aprofundar no que há de mais inovador acontecendo no segmento no Brasil e no mundo. A 5ª edição acontece no dia 9 de agosto, das 13h30 às 18h40, no Centro de Convenções da Fiergs, em Porto Alegre.

As palestras vão desde marketing digital a Big Data e estratégias de negócios, apresentando um panorama mais completo sobre as possibilidades do e-commerce, como melhorar performance e mensurar resultados. O evento estima reunir um público de 300 pessoas que terão a oportunidade de discutir estratégias e tendências dentro da área, além de compartilhar seus conhecimentos e ideias sobre e-commerce e o mercado digital. Para inscrições e mais informações, acesse o site: www.digitalizeme.com.br.

Programação completa:

13h30 – Credenciamento e Networking

14h00 – ABCOMM Brasil/RS: O Diretor da ABCOMM Brasil e RS fala sobre a associação e o compromisso de fomentar o e-commerce no país.

14h20 – Dayane Mofacto – Homens e Máquinas, competitividade no mercado de trabalho – Dayane Mofacto – ComSchool

14h40 – Maurício Cardoso – Big Data no E-commerce será o tema abordado na palestra da melhor empresa de monitoramento de e-commerce do Brasil. – Webglobal

15h00 – Eduardo Oliveira – Eduardo de Oliveira irá compartilhar seu conhecimento de mais de 15 anos no e-commerce em todos os tamanhos de operação, trazendo o foco para os negócios B2B. – F1 Soluções

15h20 – Roberto Soares – A Logística ajuda ou inviabiliza o seu negócio? Entenda mais sobre a logística no e-commerce. – Pier 8

15h40 – Vivine Regadas – A vez do m-commerce: sua loja está preparada – Pag Brasil

16h00 – Coffe Break

16h30 – Rodrigo Schiavini – Como a inteligência artificial está aumenta as vendas do e-commerce – Smarthint

16h50 – Talita Cavalcante Cantarelli – Transporte Aéreo de Cargas – Latam

17h10 – Marcelo Vieira – A Logística no e-commerce – Marcelo Vieira aborda o tema para entender as melhores formas de otimizar a relação logística em uma operação de e-commerce.

17h30 – Rodrigo Medrado – Incremente suas vendas com Big Data e Machine Learning – Shopback

17h50 – Marketplace – Entendendo as melhores práticas

18h10 – Painel: O poder das mulheres no marketing digital

18h40 – Encerramento

Deixe seu comentário: