Dilma acompanha a votação final do impeachment ao lado de Lula, Rui Falcão e ex-ministros

A presidenta afastada Dilma Rousseff deve assistir à votação final do julgamento do processo de impeachment nesta quarta-feira (31) no Palácio da Alvorada, acompanhada de alguns aliados, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do PT, Rui Falcão, e o deputado Silvio Costa (PTdoB-PE), um de seus principais defensores no Congresso.

Ex-ministros mais próximos da petista, como Jaques Wagner e Miguel Rossetto, também deverão acompanhá-la enquanto o Senado decide se aprova ou rejeita o impeachment. Após o Senado tomar sua decisão, a presidenta afastada pode fazer um pronunciamento, segundo informaram nesta terça-feira (30) assessores da petista. Embora a decisão ainda não tenha sido divulgada, o pronunciamento deve ocorrer no Palácio da Alvorada. (AG)

Comentários