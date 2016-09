Dilma chega ao Rio Grande do Sul e é recebida por apoiadores

Dilma Rousseff desembarcou na Base Aérea de Canoas no início da noite desta terça-feira. Ela foi recebida por um grupo de apoiadores.

Em seguida, a ex-presidente seguiu para seu apartamento na Zona Sul de Porto Alegre, onde vai morar. Dilma deixou o Palácio da Alvorada à tarde e embarcou para o Rio Grande do Sul em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

Segundo o ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, ela vai acompanhar o cenário político nacional. “A presidenta Dilma vai acompanhar a resistência ao golpe. Essa é a prioridade dela. Temos ações no Supremo Tribunal Federal e continuaremos com várias iniciativas políticas denunciando o golpe. A presidenta Dilma vai acompanhar o processo eleitoral que está em curso, as eleições municipais”.

