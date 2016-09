Dilma deve retornar para Porto Alegre na tarde desta terça-feira

Nesta terça-feira, por volta das 14h, a ex-presidenta Dilma Rousseff deve embarcar com a sua mudança para Porto Alegre, onde é aguardada com um grande ato político organizado pelo ex-ministro e ex-vice-governador Miguel Rossetto.

Segundo interlocutores, se for mantida a decisão do Senado que cassou o mandato da petista mas manteve o seu direito a concorrer em eleições e ocupar cargos públicos, ela poderá ser candidata ao Senado em 2018.

Um ato de despedida no Palácio do Alvorada está previsto para o momento do embarque de Dilma na Base Aérea de Brasília. “Houve uma requisição da assessoria da ex-presidente e decidimos ceder um avião da Força Aérea Brasileira para levar a sua mudança para Porto Alegre”, detalhou um membro do governo federal.

Café da manhã

Como fez nos últimos dois dias, nessa segunda-feira Dilma levantou bem cedo e pedalou nos arredores do Alvorada. Em seguida, com manifestantes contrários ao impeachment, participou de um café da manhã em homenagem aos derradeiros momentos na Capital Federal.

O restante do dia foi dedicado a separar documentos, encaixotar livros e outros objetos pessoais, auxiliada na tarefa por assessores fiéis como Giles Azevedo e Carlos Gabas. (AG)

