Dilma ganha pena fatiada

O “acordão” do qual o Democratas e o PSDB acusam o presidente do Senado, Renan Calheiros, de articular o fatiamento da decisão final do impeachment, pegou de surpresa o próprio presidente Michel Temer e criou um ambiente de tensão no Congresso.

O fato é inédito, na medida em que, embora com seu mandato cassado, a ex-presidente Dilma Rousseff, por não ter sido inabilitada para o exercício de cargos públicos, poderá disputar qualquer cargo eletivo ou assumir como assessora, secretária estadual ou dirigir algum órgão público.

Agora, caberá ao ministro Eliseu Padilha costurar um entendimento com os aliados PSDB e Democratas, inconformados com o fato de última hora que acabou tendo a acolhida do ministro Ricardo Lewandoski, que presidiu a sessão final, e o apoio explícito do senador Renan Calheiros.

Lasier comenta

O senador gaúcho Lasier Martins (PDT) avaliou com o colunista que a aprovação do fatiamento da pena da presidente Dilma por requerimento, envolvendo um artigo da Constituição Federal, “cria um precedente, pois alteramos a Constituição por requerimento, sem necessidade de uma Emenda Constitucional”. A Emenda Constitucional, neste caso, precisaria ser aprovada pelas duas casas do Congresso.

A OAB e o impeachment

O colunista conversou ontem com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o gaúcho Claudio Lamachia. Em seu gabinete, Lamachia, que recém retornava de Porto Alegre, durante um café com o colunista, mostrava-se apreensivo com os desdobramentos do julgamento do impeachment pelo Senado, sob o ponto de vista dos seus reflexos para o futuro, adiantando que a OAB emitiria uma nota a respeito.

À tarde, em nota oficial, a OAB afirmava que a condenação de Dilma Rousseff no julgamento realizado no Senado Federal, sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal, “inaugura um novo momento na política nacional”. Lamachia sugere que do episódio, “é preciso extrair lições para o futuro, para que o País não reincida nos mesmos descaminhos que levaram ao descrédito grande parte da classe política”.

Padilha acertou mais uma vez

Ministro da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha mostrou mais uma vez porque é o homem de confiança do presidente Michel Temer, pela capacidade de captar os humores do Congresso Nacional. Padilha acertou quando previu que o impeachment teria 61 votos favoráveis. O resultado foi 61 votos pelo impeachment a 20.

Comentários