Dilma Rousseff diz que pretende se mudar para Porto Alegre no início da próxima semana

Em meio à entrevista a jornalistas estrangeiros na tarde desta sexta-feira (2), em Brasília, a ex-presidente Dilma Rousseff informou que pretende se mudar para Porto Alegre após deixar o Palácio da Alvorada. No entanto, a petista informou que só deve deixar a residência oficial da Presidência no início da semana que vem.

No dia em que o Senado aprovou o impeachment, a assessoria de Dilma informou que ela sairia do Alvorada até o fim desta semana. Ela explicou, no entanto, que vai adiar um pouco a mudança porque tem que levar todos os seus pertences que estão na residência oficial. “Isso requer um pouco de logística e suor”, ressaltou.

A presidente disse ainda que há a possibilidade de ela “ficar um tempo” no Rio de Janeiro, cidade onde a mãe dela, Dilma Jane, tem um apartamento.

Alguns analistas, no entanto, afirmam que Dilma deverá permanecer mais tempo no Rio de Janeiro neste momento porque ela pretende ter uma atuação política mais agressiva após o impeachment e, para isso, precisa concentrar suas atividades em uma região mais central do país. Em Porto Alegre, Dilma tem a filha e os netos. (AG)

