Dilma Rousseff e Aécio Neves lideram as intenções de voto para o Senado em Minas Gerais

Em uma espécie de reedição da disputa presidencial de 2014, a ex-presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) e o senador Aécio Neves lideram a corrida pelas duas vagas que Minas Gerais ocuparão no Senado. É o que aponta uma nova pesquisa de intenções de voto realizada pelo instituto MDA sobre as eleições de outubro.

Ela aparece em primeiro lugar, com 21,5% das preferências. Já o tucano, que ainda não confirmou oficialmente se concorrerá ou não à reeleição, consta na segunda colocação, com 15%. A decisão de Aécio virá até o próximo domingo, 5, enquanto o veredicto final da Justiça Eleitoral sobre Dilma é esperado apenas para setembro).

Embora tenha a sua candidatura questionada por adversários políticos, a líder petista não perdeu os seus direitos políticos ao ser afastada do comando do Executivo pelo Congresso Nacional, em 2016, no processo de impeachment do qual foi alvo pelas chamas “pedaladas fiscais”.

Dilma tem expectativas de vencer na Justiça, até porque a decisão de manter seus direitos políticos ocorreu em sessão do Legislativo federal conduzida pelo então presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Ricardo Lewandowski. Na ocasião, ele avalizou uma saída costurada com os senadores durante a votação do impeachment.

Logo atrás de Dilma e Aécio, aparecem o apresentador Mauro Tramonte (PRB), com 10,6%, o empresário Josué Alencar (PR), com 10,4%, o jornalista Carlos Viana (PHS), com 7,7%, e a deputada Jô Moraes (PCdoB), com 7,5%. Fecham a lista, pela ordem, Rodrigo Paiva (Novo), Dinis Pinheiro (SD), Bruno Siqueira (MDB) e Jaime Martins (Pros).

Na disputa presidencial de 2014, Dilma – primeira mulher eleita para o Palácio do Planalto na história do Brasil, conquistou o segundo mandato com 51,64% dos votos, totalizando 54,5 milhões de votos. Aécio, por sua vez, ficou com 48,36%, ao obter 51,04 milhões de votos.

Governo de Minas

Na disputa para o governo, o senador Antonio Anastasia (PSDB), que já comandou Minas Gerais, continua isolado na liderança, com 21,5%, seguido pelo atual governador Fernando Pimentel (PT) e pelo ex-prefeito Márcio Lacerda (PSB), empatados tecnicamente com 13,3% e 9,7%, respectivamente.

A seguir, aparecem o empresário Romeu Zema (Novo), com 3,4%, o deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM), com 2,4%, e o sociólogo João Batista Mares Guia (Rede), com 2,0%. A margem de erro é de 2,2 pontos para mais ou para menos.

O levantamento mostra, ainda, Anastasia com vantagem na disputa pelo segundo turno – ele venceria Pimentel por 33,6% a 21,6% e Lacerda por 33% a 19,6%. Em um confronto direto, Lacerda está numericamente à frente do petista (25,9% a 23,1%), mas nesse caso a distância se situa dentro da margem de erro, ou seja, pode configurar um empate técnico.

