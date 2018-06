Dilma sem espaço

A ex-presidente Dilma Rousseff, que sofreu impeachment mas manteve inéditos os seus direitos políticos, está na berlinda. Ela já reconhece a próximos que não sabe se vai disputar a eleição.

Ao transferir o domicílio eleitoral de Porto Alegre (RS) para Belo Horizonte (MG) e iniciar tratativas para se lançar ao Senado, deixou o governador Fernando Pimentel, seu aliado, em passo de guerra com o MDB e outros partidos que articulam nomes para a chapa ao Senado.

Indagada por um contato da Coluna sobre o impasse, a petista respondeu, em seu melhor estilo confuso: “Estou me guardando para quando o Carnaval chegar”.

Mensageira

Mais uma de Lula, direto da cadeia: Dilma lerá uma mensagem do ex-presidente detento na próxima sexta-feira, durante um ato em Contagem (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte.

Compasso de espera

Os caminhoneiros voltaram a se mobilizar em pontos estratégicos de capitais e rodovias. Sem a baixa de R$ 0,46 do litro diesel na bomba (!), eles voltarão à greve.

Democracia Social

O ex-presidente Fernando Henrique (PSDB) se encontrou com o vereador Eduardo Suplicy (PT). Eles acertaram para o mês que vem a realização de um seminário sobre a renda básica. Conforme o petista, o seminário terá especialistas e economistas de diferentes partidos.

Time plural

O escrete contará com Fernando Haddad (Fundação Perseu Abramo), Mangabeira Unger (Fundação Leonel Brizola), Tatiana Roque (Fundação Lauro Campos, do PSOL) e Ricardo Paes e Barros (ligado ao partido Rede), além de nomes do Instituto Ayrton Senna. O evento acontecerá na sede da Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo.

Soberania

O presidente do PDT, Carlos Lupi, lançará um manifesto em defesa da Petrobras e pela soberania nacional – um dos pontos do programa do presidenciável do sigla, Ciro Gomes. Mas vale lembrar que a petroleira é de capital aberto – o governo federal detém 51%.

Rainha da boleia

Diferente dos colegas de bancada, a deputada Shéridan Oliveira (PSDB-RR) não poupa elogios ao movimento grevista: “É uma paralisação digna: somos todos caminhoneiros”.

Despedida

Pedro Parente já frequentava mais o conselho da BRF (onde deve assumir a presidência do grupo) que a Petrobras. Por isso, os dez membros do Conselho de Administração da estatal deixaram a última reunião do colegiado, na terça-feira, com uma impressão que se confirmaria na sexta-feira: o pedido de demissão.

Bonde aéreo

O deputado Flaviano Melo (MDB-AC) avisa que não vai devolver aos cofres públicos o valor de R$ 38,6 mil do fretamento de um avião, com recursos da verba indenizatória, para transportar colegas do partido em visita a dez municípios do Acre.

Lupa neles!

O uso dos recursos foi revelado pela entidade Operação Política Supervisiona, que entregou um abaixo-assinado à presidência da Câmara dos Deputados, exigindo o ressarcimento.

Balaiada…

Em meio aos contratempos causados pela greve (suspensa) dos caminhoneiros, a Câmara lança uma exposição sobre a história da Balaiada, revolta ocorrida nos Estados do Maranhão e Piauí entre 1838 e 1841, contra os grandes proprietários rurais da região.

… e Brasil, 2018

A mostra, no corredor de acesso ao Plenário, pode ser visita até o dia 18 de julho: “Descontentes com a miséria, a fome e os maus-tratos, pessoas de diferentes extratos sociais foram à luta contra injustiças sociais”. Bem pertinente.

Mundo atento

“A crise de desconfiança gera desinteresse pela política, mas isso não significa que a população esteja alheia ao que acontece no País”. A frase é do cientista social francês Gilles Lipovestky, em entrevista ao informe do CFA (Conselho Federal de Administração). O pensador vem a Brasília abrir o Fórum de Gestão Pública do colegiado, de quarta a sexta-feira desta semana.

Barretão, 90

A Casa França-Brasil no Rio de Janeiro fará uma homenagem ao cineasta Luís Carlos Barreto pelos seus 90 de vida e 70 de carreira, em exposição com a curadoria do jornalista, teatrólogo e também cineasta Jesus Chediak, diretor da instituição.

Correção

Diferente do publicado no sábado, os caças Mirage, aposentados pela FAB (Força Aérea Brasileira), são de origem francesa, e não russa.

