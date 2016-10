Dilma votará acompanhada de Raul Pont, após se afastar da campanha do petista

Depois de não participar de eventos de rua da campanha do PT na capital gaúcha, a ex-presidente Dilma Rousseff votará neste domingo (2) acompanhada do candidato do PT a prefeito, Raul Pont; do ex-ministro Miguel Rossetto e de parlamentares do PT e do PCdoB.

Dilma deve votar por volta das 13h, em um colégio da Zona Sul da cidade. O horário foi discutido com a campanha de Pont para que ele pudesse acompanhá-la.

Dilma apareceu apenas uma vez no programa eleitoral do candidato, gravando um depoimento como cidadã. (AG)

