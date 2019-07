Dionisia VinhoBar realiza degustação vertical do Storia na capital gaúcha

A partir do dia 29 de julho, o Dionisia VinhoBar, localizado em Porto Alegre, realizará a primeira degustação vertical do Storia – vinho único e de grande personalidade da marca Casa Valduga.

Para quem não conhece, em uma degustação vertical é possível perceber a evolução do vinho ao longo do tempo, em diferentes safras, já que seu envelhecimento altera as características originais do produto. Na vertical do Dionisia, o visitante terá a oportunidade de degustar quatro rótulos, das safras 2008, 2010, 2011 e 2012 do Storia Merlot, que não estão mais à venda – ou esgotaram ou estão com STORIA MERLOTcolecionadores.

“Os rótulos saíram da adega da Famiglia Valduga direto para a Dionisia”, comemora Jaqueline Meneghetti. “Essa vertical em parceria com a Casa Valduga é a primeira que fazemos”, explica. Esse estilo de degustação permite reconhecer as particularidades de cada produto em diferentes safras, e essas características variantes são determinadas pelo seu terroir. Isto acontece, pois, as condições ambientais de uma determinada região, como geografia, clima e geologia, interagem com os aspectos climáticos, fazendo com que a planta apresente resultados diferentes em cada ciclo.

Elaborado somente em colheitas excepcionais, Storia é um vinho único e de grande personalidade, que passa por uma trajetória especial, que vai desde a poda até o engarrafamento, representada na tira vermelha em seu rótulo. O vinho trouxe reconhecimento internacional à vinícola ao se destacar nos principais concursos do mundo. Em edições anteriores, recebeu medalha de ouro no Mondial du Merlot na Suíça, foi eleito o melhor Merlot do Mundo pela revista Wine Report, além de melhor vinho tinto do Brasil pela revista especializada Adega.

Storia Merlot repousa em barricas de carvalho francês por 18 meses, o que lhe confere complexidade aromática que evidencia notas de tabaco, baunilha e especiarias em harmonia com as nuances de frutas vermelhas e negras. No paladar, revela taninos maduros e aveludados, em perfeito equilíbrio com a acidez, resultando em um final de boca longo e persistente.

Serviço/ Dionisia VinhoBar/ De segunda à sábado – loja, das 12h às 22h, bar das 18h às 24h/ Padre Chagas, 314 – Moinhos de Ventos, Porto Alegre (RS).

