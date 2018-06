Diplomatas foram afetados por uma doença misteriosa em Cuba, disseram os Estados Unidos

O governo americano afirmou nesta quinta-feira (28) que dois diplomatas que trabalham em Cuba foram afetados por uma doença misteriosa similar a que atingiu funcionários da Embaixada dos EUA em Havana no fim de 2016.

Segundo Health Nauert, porta-voz do Departamento de Estado, o caso teria ocorrido em 29 de maio em uma residência diplomática em que os dois funcionários estavam presentes. Desde dezembro de 2016, já são 26 americanos afetados.

Ela afirmou ainda que o governo dos Estados Unidos está trabalhando para determinar as causas dos sintomas, assim como desenvolver medidas para mitigá-los.

Autoridades americanas têm demonstrado preocupação nos últimos meses que seus diplomatas possam ter sofrido ataques envolvendo sons estranhos que provocam sintomas similares àqueles que acontecem depois de uma concussão ou de uma leve lesão cerebral.

A porta-voz disse que as autoridades cubanas garantiram aos EUA que vão continuar investigando. Havana tem negado veemente qualquer participação no caso.

As especulações iniciais apontavam que a doença possa ter sido provocada por uma espécie de ataque sônico, mas um relatório preliminar do FBI (polícia federal norte-americana) de janeiro, obtido pela agência de notícias Associated Press, apontou que não havia provas sobre isso.

Em maio, os EUA revelaram que funcionários do consulado do país em Cantão (China) também foram afetados por sintomas similares. Funcionários do país retornaram aos EUA para terem seus casos investigados.

No caso de Cuba, autoridades americanas suspeitavam que China e Rússia (separadamente ou em conjunto) poderiam estar envolvidas no ataque.

Serviço postal

O correio direto entre Estados Unidos e Cuba foi estabelecido no começo deste mês, após quase dois anos de testes e em meio à inflexibilidade do governo de Donald Trump a respeito da ilha.

Os Correos de Cuba e o Serviço Postal dos Estados Unidos “acordaram implementar de forma permanente, em voos diretos, o intercâmbio do correio postal entre os dois países”, afirmou a empresa cubana em um comunicado.

A decisão foi adotada “após a implementação por mais de um ano do Plano Piloto para o intercâmbio direto do correio postal entre os dois países, como havia sido anunciado em março de 2016”, completa.

O correio direto entre os dois países foi bloqueado por quase meio século e só era possível por meio de outros países, o que encarecia e atrasava as postagens.

De acordo com os Correos de Cuba, o procedimento estabelecido “leva em consideração as exigências técnicas, operacionais e de segurança identificadas pelas partes durante a execução do Plano Piloto”.

Tensão política

O retorno do correio direto foi um dos primeiros passos do degelo entre os países iniciado pela administração de Barack Obama em 2015, quando Raúl Castro governava a ilha.

O anúncio aconteceu em meio a tensões políticas e diplomáticas entre os dois países, após a chegada ao poder de Donald Trump, que endureceu o embargo vigente e freou a histórica aproximação estimulada pelo presidente anterior.

Quase dois milhões de cubanos e seus descendentes vivem nos Estados Unidos e mantêm contato com parentes e amigos na ilha.

O uso das novas tecnologias digitais e a internet suplantaram o envio de cartas, mas não os pacotes de remédios, alimentos e outros artigos.

Deixe seu comentário: