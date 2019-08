Diplomatas temem discurso de improviso de Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas

Como acontece todos os anos, tradicionalmente, o Brasil abre a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. A diferença é que, desta vez, no dia 24 de setembro, quem falará é o presidente Jair Bolsonaro, que vem consolidando cada vez mais um estilo próprio, marcado pelo improviso, pela falta de limites em suas declarações e pela posição crítica a instituições multilaterais. As informações são do jornal O Globo.

Em meio a uma crise protagonizada por Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron, espera-se que o brasileiro meça suas palavras e informe aos demais líderes internacionais que providências seu governo tem tomado para combater as queimadas na Floresta Amazônica. A questão é que Bolsonaro não é afeito a ler discursos preparados por sua equipe em eventos. Prefere improvisar e costuma, inclusive, anunciar em meio às próprias falas quando resolve seguir o roteiro, em tom de brincadeira. Foi o que aconteceu na última reunião de presidentes do Mercosul, na cidade argentina de Santa Fé.

Gafe na Argentina

No discurso de abertura da reunião de cúpula, por exemplo, ele interrompeu sua fala ao ver que o presidente do Chile, Sebastián Piñera, havia chegado atrasado ao evento. Acabou cometendo uma gafe.

“Ei, Piñera, bem-vindo! Seu problema é com o Peru, não com o Brasil. Na Copa América, quero deixar bem claro”, brincou.

Ocorre que, no século XIX, o Chile invadiu o Peru e ficou com parte do território peruano. E as cicatrizes ainda não foram totalmente fechadas.

Nos últimos dias, com a crise em torno dos incêndios florestais, Bolsonaro trocou acusações com Macron. Foi chamado de mentiroso pelo líder francês que, por sua vez, irritou-se com o comentário ofensivo à primeira-dama Brigitte Macron feito por Bolsonaro, em uma rede social.

Segundo fontes da área diplomática, Jair Bolsonaro receberá um discurso pronto, com a digital do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Filipe Martins, deverão participar com os ajustes finais. Porém, não se sabe se este texto será lido parcial ou integralmente.

O discurso terá temas da atualidade, como meio ambiente, as reformas econômicas realizadas pelo governo brasileiro e a situação na Venezuela. O texto ainda está sendo elaborado, segundo informou outra fonte.

Delegações estrangeiras

Por outro lado, também existe preocupação sobre a possibilidade de delegações estrangeiras abandonarem a Assembleia Geral da ONU durante o discurso do presidente brasileiro. Segundo um funcionário do Itamaraty ouvido pela reportagem sob anonimato, diplomatas temem que esse movimento ocorra em retaliação aos últimos posicionamentos de Bolsonaro a respeito do meio ambiente.

O protesto seria um ato sem precedentes contra o Brasil. Os relatos são de que o clima no Itamaraty está tenso em relação a isso.

Apesar da preocupação com a performance do presidente na ONU, o governo avalia que obteve ganhos no impasse envolvendo França e Brasil. Isto porque, na avaliação de fontes próximas a Bolsonaro, o saldo passou a ser visto como positivo a partir do momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumiu a defesa do brasileiro nas redes sociais.

O governo também considera que, na reunião da ONU, contará com a solidariedade de Israel, Itália, Espanha e Reino Unido, que está em processo de saída da União Europeia e precisará fazer acordos com outros países para vender seus produtos.