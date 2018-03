Direção da Cotrijal dá as boas vindas às delegações estrangeiras

O presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Mânica, acompanhado do vice-presidente, Enio Schroeder, e de outros membros da diretoria da Cotrijal, fez uma visita ao Pavilhão Internacional na manhã da quarta-feira (7/3).

Na oportunidade, estavam acontecendo as rodadas de negócios entre estrangeiros, como Panamá, Tanzânia e países árabes com empresas que estão expondo seus produtos na feira, atividade que vem se realizando no Pavilhão sob a coordenação da Expodireto Cotrijal, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Sebrae.

Nei Mânica fez um breve relato de edições passadas da feira, e deu alguns detalhes de atividades que vem se desenvolvendo, e ainda acontecerão até o dia 09 – último dia da Expodireto Cotrijal. Deu as boas-vindas às delegações estrangeiras e disse da honra de recebê-los neste importante evento do agronegócio, desejando bons negócios para todos.

