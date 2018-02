A direção do PT deu “carta branca” a governadores para fechar alianças

O PT fará uma reunião no dia 23 para dar início às negociações para a eleição deste ano nos Estados. A direção definiu que os cinco governadores do partido terão total liberdade para fechar alianças. No Ceará, por exemplo, a articulação é pela presença do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB), na chapa do governador Camilo Santana.

Nas unidades que o PT não governa, a direção nacional vai querer avalizar os acordos. De toda forma, a sigla vai deixar claro que o objetivo é garantir o maior número de palanques para Lula – ou seu substituto – País afora, além de uma boa bancada de deputados.

Caravana

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou em pelo menos 21 dias a caravana que pretende fazer pelos três Estados da Região Sul do Brasil. Originalmente programado para o dia 27 deste mês, o périplo deve começar somente no dia 19 de março, na cidade de Bagé (RS).

Em princípio, a caravana seria concluída com um ato político no dia 7 de março em Curitiba (PR), “quartel-geral” da Operação Lava-Jato. Não há informações sobre a nova data, mas está mantida a programação de encerramento na capital paranaense, endereço do juiz federal Sérgio Moro, principal responsável pelos processos da força-tarefa em primeira instância.

O líder petista aguarda uma definição sobre a sua eventual prisão, após a confirmação de sua condenação em segunda instância pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre), no mês passado.

De acordo com o líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (RS), a decisão de adiar a caravana – anunciada na noite da quinta-feira – atende a um pedido dos organizadores. Pimenta argumenta que havia um descompasso na agenda com o período letivo: “Há muitas atividades em universidades e ainda há algumas em período de férias”.

O site do Instituto Lula corrobora essa versão, informando que “a viagem será postergada para ajustar o roteiro ao calendário estudantil”. Além disso, conforme a entidade, a alteração das datas vai ao encontro da agenda de outros líderes latinoamericanos, que devem participar da caravana em Porto Alegre e na cidade de Santana do Livramento (na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai), onde Lula pretende se reunir com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica.

Ainda de acordo com a nota do Instituto Lula, a caravana deve passar por pelo menos 14 cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A programação divulgada semanas atrás inclui, ainda, uma visita ao túmulo do presidente Getúlio Vargas, em São Borja (RS).

No ano passado, Lula promoveu três caravanas. A primeira delas, passou pelos nove Estados do Nordeste. Nos meses seguintes, também promoveu eventos em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

