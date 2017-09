Direitos Animais abre agenda para esterilizaÃ§Ã£o de cÃ£es e gatos em Porto Alegre

A Diretoria dos Direitos Animais abrirá agendamento para a esterilização de cães e felinos nos dias 11 e 12 de setembro. A ação é voltada aos animais de famílias inscritas no Cadastro Único, mediante apresentação do Número de Identificação Social (NIS). Os interessados devem registrar protocolo pelo telefone 156 da prefeitura, e os procedimentos serão realizados na Unidade de Medicina Veterinária (UMV/Smams), em Porto Alegre, nos meses de outubro, novembro e dezembro.

O agendamento será confirmado de acordo com a ordem de entrada dos protocolos. O solicitante será informado posteriormente sobre a data e o horário marcado para a realização da esterilização. O transporte dos animais até as instalações da UMV, na Lomba do Pinheiro, deve ser realizado pelos tutores, que deverão assinar o termo que autoriza a castração.

Na impossibilidade de realizar pessoalmente a entrega do animal, o responsável deverá comunicar, com 24 horas de antecedência, via 156 e no mesmo protocolo da solicitação de atendimento, o nome da pessoa autorizada a levá-lo, evitando que o animal não possa receber o atendimento.

Em caso de cancelamento, este deverá ser confirmado com 48 horas de antecedência, a fim de oportunizar o atendimento de outros animais. O não comparecimento sem justificativa impossibilitará o solicitante de realizar novo agendamento durante o período de 12 meses.