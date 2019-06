Diretor afastado após veiculação de comercial que desagradou Bolsonaro renuncia a seu cargo no Banco do Brasil

Afastado do cargo após interferência do governo na divulgação de um comercial do BB (Banco do Brasil) sobre diversidade, Delano Valentim de Andrade renunciou oficialmente na sexta-feira (31). A saída não envolve, porém, o fim do vínculo com o banco público. Ele será vice-presidente do argentino Banco Patagônia, controlado pelo BB.

Andrade era diretor de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil, mas foi afastado do posto após a interferência do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na divulgação de um vídeo em que apareciam jovens descolados. Eram retratados negros, gays e havia uma transexual no vídeo.

O comercial foi considerado inapropriado pelo presidente, que pediu a retirada da campanha do ar. A ordem foi acatada por Rubem Novaes, presidente do BB, ainda em abril. Desde que Novaes assumiu o comando do Banco do Brasil, delegou às suas equipes de marketing e de tecnologia um plano para atrair jovens com uma linguagem mais moderna e com serviços via internet capazes de competir com as fintechs, hoje uma ameaça concreta aos maiores bancos e que têm entre os jovens seus maiores adeptos.

Em entrevista a jornalistas, no começo do mês, Novaes afirmou que recebeu o vídeo de Bolsonaro e que tampouco gostou do que viu. “Não gostei por uma razão muito simples: nosso objetivo é atingir todo o espectro de jovens, que não vi representado”, afirmou à época.

“Não vi o jovem fazendeiro, o rapaz esportista, o nerd. Não vi ali o jovem de classe média baixa que rala um dia inteiro para pagar estudos à noite. Ficou muito concentrado na juventude descolada”, criticou também à época. O Banco do Brasil tem atualmente 15% de seus clientes entre 20 e 30 anos, fatia menor que os quase 18% que têm mais de 65 anos.

Custo

A campanha do Banco do Brasil, vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, rendeu discussões. A Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda) e da Associação Brasileira de Abap (Agências de Publicidade) se posicionaram sobre a polêmica.

As entidades apontam um equívoco em comentários das redes sociais e publicado em alguns veículos da imprensa, que apontam que o comercial teria custado R$ 17 milhões. As associações reiteram que o comercial teria custado R$ 1 milhão, informação confirmada pela agência.

O comunicado, assinado por Glaucio Binder, presidente da Fenapro, afirma que o valor “pode ser verificado por meio das notas fiscais de prestação de contas em poder do próprio Banco do Brasil”. Ainda segundo o texto, as “agências de publicidade que atendem contas públicas atuam em sintonia com a legislação e as regras dos órgãos de controle, como a CGU [Controladoria-Geral da União]”.

“É fundamental, antes de propagar informações imprudentes, que se busque entender como funciona a atividade e a complexidade de uma campanha ou plano de mídia”, disse o comunicado. Com isso, os outros R$ 16 milhões do investimento realizado pelo Banco do Brasil contemplam o investimento em mídia, na compra de espaços comerciais em TV, internet e rádio – parte dele já utilizado. Segundo o Banco do Brasil, “o valor total está alinhado com o que se pratica no mercado para iniciativas publicitárias com a mesma abrangência e finalidade”.

Deixe seu comentário: