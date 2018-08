Diretor da SPR palestra nas aulas inaugurais de Publicidade e Propaganda da Unisinos Porto Alegre

As palestras das aulas inaugurais do curso de Publicidade e Propaganda da Unisinos Porto Alegre irão trazer um apanhado da indústria da criatividade com uma abordagem voltada ao mercado universitário. Quem apresenta o tema é o diretor-executivo e sócio da SPR, Juliano Brenner Hennemann, que fez uma imersão no 65º Festival Internacional da Criatividade – Cannes Lions 2018, considerado o maior festival de criatividade do mundo. As aulas inaugurais acontecem nesta quarta (22), às 19h30min, e na próxima terça (28), às 9h, na TEDU 609 da Unisinos Porto Alegre (Av. Doutor Nilo Peçanha, 1600, bairro Boa Vista), com entrada gratuita. O evento é voltado à comunidade acadêmica, além de convidados e público em geral interessado no tema.

Com o tema “Por dentro de Cannes para o mercado universitário: dissecamos o maior festival de criatividade do mundo”, o encontro trará as principais tendências, highlights de palestras, cases premiados e impactantes e os grandes ensinamentos de Cannes. “É uma palestra que contextualiza o mercado da indústria da criatividade, diverte e emociona, ao mesmo tempo que fala sério, deixando claro alguns caminhos obrigatórios que os negócios irão percorrer. Conteúdo fundamental para todos que encaram, e que vão encarar, este cenário tão mutante e competitivo”, pontua Hennemann.

