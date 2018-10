Diretor de Capitalização da Icatu discute oportunidades de negócios em evento da Fenacap

Nesta quarta-feira, dia 31 de outubro, a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) lança o programa Trilhas FenaCap 2018, que promoverá debates sobre o mercado de Capitalização. O primeiro encontro abordará conceitos, práticas e oportunidades de negócios relativos à recém–criada modalidade Filantropia Premiável.

Diretor de Capitalização da Icatu Seguros, Marcelo de Oliveira falará dos desafios de adaptação às novas tecnologias, além de contar um pouco mais sobre a atuação da companhia com o produto Troco Premiado, que reverte o troco do cliente como doação a uma entidade beneficente de assistência social. Participam ainda da rodada de palestras representantes da Superintendência de Seguros Privados (Susep), de entidades filantrópicas e outros profissionais do mercado de Capitalização.

O evento é gratuito e será realizado no auditório da Confederação das Seguradoras (CNseg), no Centro do Rio de Janeiro.

