Um diretor de cinema italiano foi denunciado por assédio sexual por pelo menos 10 mulheres

Ao menos 10 mulheres denunciaram por assédio sexual o produtor e diretor de cinema Fausto Brizzi, conhecido por comédias do cotidiano, que negou as acusações nesta segunda-feira (13).

O cineasta italiano, prestes a completar 49 anos, se soma à lista de personalidades do cinema suspeitas de agressão sexual desde que, nos Estados Unidos, o produtor Harvey Weinstein foi acusado por mais de 100 atrizes e ex-funcionárias de assédio, agressão sexual e estupro.

Nesta segunda-feira, Brizzi negou as acusações, após anunciar sua retirada momentânea de toda atividade profissional e assegurar que sempre teve relações sexuais consentidas.

No entanto, cerca de 10 mulheres – entre elas duas jovens que mostraram o rosto e dera seu nome – acusaram Brizzi em declarações ao programa de televisão “Le Iene” de se aproveitar de seu poder para tocá-las, acariciá-las e propor testes de câmera ousados, nos quais aparecia nu.

O jornalista que entrou em contato com as jovens, Dino Giarrusso, disse que a redação do programa recebeu dezenas de e-mails de atrizes que acusam Brizzi.

“Nós não vamos parar em apenas uma pessoa, não teria sentido, os personagens envolvidos são muito mais do que um”, adiantou Giarrusso.

De acordo com os depoimentos, todas as jovens, que não se conheciam, contam que foram convidadas ao escritório de Brizzi, um loft amplo com cama, onde sofreram as agressões sexuais.

Algumas delas, atrizes e modelos, contaram que mostraram resistência. Já outra confessou que a situação a confundiu tanto que no fim aceitou manter relações, “se envergonhando muito depois”.

O diretor de cinema italiano Dario Argento contou em um programa que sua filha, a atriz Asia Argento, que está entre as que denunciaram Weinstein, hoje em dia “tem medo e não sai mais de casa porque teme por sua vida”.

Kevin Spacey

O ator Kevin Spacey foi acusado de assediar sexualmente vários homens durante a produção da série “House of Cards” em reportagem publicada no começo do mês no site da rede de TV norte-americana CNN.

A reportagem tem vários relatos de assédio a homens jovens da equipe. A CNN diz ter falado com oito profissionais que já trabalharam em “House of cards”. Eles disseram que o ator criava um ambiente “tóxico”.

Esta não é a primeira denúncia contra ele. No dia 30 de outubro, o ator de “Star Trek” Anthony Rapp disse ao site Buzzfeed que foi assediado por Kevin Spacey aos 14 anos. No mesmo dia, Spacey disse que não se lembrava de ter assediado Rapp, mas pediu desculpas e revelou ser gay.

No entanto, as desculpas do ator após ser acusado de ter assediado o Rapp repercutiu negativamente nas redes sociais. Usuários acusaram Spacey de tentar disfarçar o caso de assédio com a revelação sobre sua sexualidade.

“Kevin Spacey acaba de inventar algo que nunca havia acontecido antes: um momento ruim para sair do armário”, escreveu um usuário no Twitter. “Kevin Spacey não assediou um garoto de 14 anos por ser gay, ele fez isso por ser mau caráter. Se fosse hétero, a vítima seria uma garota”, disse outro.

Deixe seu comentário: