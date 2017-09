Diretor do Barça diz que renovação de Messi está certa, mas falta detalhe

Os dirigentes do Barcelona Robert Fernández e Albert Soler deram uma entrevista coletiva para fazer um balanço das movimentações do clube no mercado da bola depois de a janela espanhola se fechar na última sexta. Além de falar sobre saídas e chegadas, os dois tiveram que explicar de um assunto especial: Messi.

A renovação de contrato de Lionel Messi se arrasta nos últimos meses e deixa os torcedores do Barcelona apreensivos. A imprensa internacional chegou a cogitar que o argentino iria deixar o clube rumo ao Manchester City. O Barcelona, no entanto, voltou a dizer que apenas um detalhe impede o anúncio da renovação do argentino.

“Quando se anuncia um acordo é porque está validado pelas duas partes. A única coisa que falta é o ato de protocolar esta validação. Quando o clube anuncia algo, não se faz de qualquer jeito. Está certo e acordado pelas duas partes”, disse Albert Soler, diretor de futebol.

“A assinatura será em breve. Quando dizemos que é em breve, é em breve. Quero mandar um recado para quem está preocupado: não há problemas”, exaltou Soler. Robert Fernández também disse que o argentino está satisfeito com as contratações feitas. “Estamos falando do melhor jogador do mundo. Messi mostrou durante muitos anos isso e seguirá assim. O Barcelona tem uma equipe fantástica em todos os níveis, com profundidade suficiente em seus jogadores, com novas contratações. Não temos dúvidas”, ressaltou. (Uol)