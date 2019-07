Diretor gaúcho assume Sebrae em Goiás

As duas semanas como diretor superintendente do Sebrae de Goiás já permitem que Derley Fialho, fale com propriedade da nova casa: “um estado mais jovem, ágil, moderno, mais dinâmico”. A oportunidade partiu do Sebrae nacional, pelo mérito do trabalho realizado no Rio Grande do Sul, durante duas gestões (2005 a 2009 e 2015 a 2019).

A mudanças ainda estão sendo feitas, aos poucos. Mas, segundo Fialho, a expectativa é de poder contribuir para sintonizar o estado de Goiás com uma nova economia, mais contemporânea. Na bagagem, o diretor leva toda a experiência e aprendizado adquiridos em solo gaúcho.

