Diretor-geral do DMLU deixa o cargo após operação contra suposta fraude na coleta de lixo em Porto Alegre

O diretor-geral do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), André Carus, encaminhou na manhã desta -feira (25) seu pedido de desligamento do cargo ao prefeito José Fortunati. Em seu lugar assumirá o diretor-adjunto Vercidino Albarello.

O pedido de demissão ocorre um dia após o Ministério Público deflagrar a Operação Fosso de Tártato, que investiga suposta fraude na coleta de lixo em Porto Alegre. Carus afirmou que sai do cargo com o objetivo de não deixar pairarem quaisquer dúvidas com relação ao melhor andamento das investigações.

Confira abaixo a carta de demissão entregue ao prefeito José Fortunati:

Em 1º de janeiro de 2013, quando aceitei o seu convite e do Vice-Prefeito Sebastião Melo, para assumir o cargo de Diretor-Geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), tinha como meta reduzir o número de focos de lixo na cidade, modernizar a prestação de serviços e ampliar os mecanismos de controle interno. Analisando os últimos quase quatro anos, creio que conseguimos cumprir com este desafio: reduzimos em 54% o número de focos de lixo crônicos na cidade, duplicamos a Coleta Automatizada, ampliamos a Coleta Seletiva para 100% das ruas, qualificamos a Coleta Domiciliar, implementamos projetos pioneiros e colaborativos de encaminhamento de resíduos e educação socioambiental, além de incrementar os mecanismos de fiscalização.

Também fizemos um esforço concentrado no sentido de remodelar todo o sistema de promoção da limpeza urbana: regularizamos os contratos de prestação de serviços, dando fim aos contratos emergenciais e aos imbróglios jurídicos, e adequamos a legislação municipal às regras nacionais. Mas mais do que isso: pautamos nosso trabalho na transparência, na legalidade e no interesse público. Tendo estas premissas como norte pessoal, venho solicitar meu desligamento do cargo a fim de não deixar pairarem quaisquer dúvidas com relação ao melhor andamento das investigações iniciadas pelo Ministério Público Estadual.

Tenho a consciência tranquila e a certeza de que em nenhum momento, eu, a direção e os demais membros da equipe do DMLU nos omitimos ou fomos levianos no trato com a coisa pública. Muito pelo contrário: aquilo trazido à tona pelas recentes repercussões da mídia e na própria investida do MP, são irregularidades que identificamos a partir dos nossos mecanismos de fiscalização. Todas as providências legais, contratuais e cabíveis foram tomadas com a maior celeridade e responsabilidade possível, com a glosa e a não autorização do pagamento de valores a empresas terceirizadas, entre outras medidas. Não há rombo, dano ao erário e muito menos mal versação ou aplicação de recursos públicos, pelo contrário, há o reconhecimento de um rigoroso e eficiente processo de controle interno que nos permitiu adotar as medidas necessárias. Para evitar maiores desgastes à imagem do Departamento, de seus servidores e da Prefeitura como um todo, entendo necessário o meu afastamento definitivo do cargo nesta gestão. Esta, sem dúvida alguma, é a decisão mais sensata para o momento, afinal a moralidade e seriedade que sempre orientaram as minhas atitudes como cidadão ou gestor público se expressam com isso. Nestes termos, solicito que seja encaminhada minha exoneração, a pedido.

Em respeito à minha família, amigos, pessoas que acreditam no meu trabalho, a esta cidade que tanto prezo e ao senhor Prefeito, agradeço a confiança e me coloco à total disposição para esclarecer o que for preciso. Não tenho, muito menos a gestão que liderei à frente do DMLU, nada a esconder ou a temer diante da situação que foi posta. As justificativas para tudo o que vem sendo apontado são públicas e de conhecimento geral. A partir de 1º de janeiro do próximo ano, honrarei o compromisso assumido com os meus 6.882 eleitores que depositaram em mim a confiança em um futuro melhor para todos na Câmara Municipal de Porto Alegre.

