Diretor-presidente da Fruki destaca a importância de uma gestão de qualidade

Um dos principais pilares para o sucesso de uma organização empresarial passa, necessariamente, por uma gestão de qualidade. Estar atento a todos os detalhes, conhecer profundamente o mercado em que atua e projetar com muita responsabilidade os passos que devem ser dados no dia a dia exigem uma gestão de muita qualidade.

Este conceito, que vem sendo seguido à risca pela Bebidas Fruki, foi uma das principais mensagens transmitidas pelo diretor-presidente da empresa, Nelson Eggers, durante palestra realizada no auditório da Feevale Techpark, em Campo Bom. O evento foi promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura do município, que entregou o Destaque Empresarial às empresas que estiveram em evidência ao longo do ano passado. “As pessoas formam o elo mais importante da empresa e por isto as valorizamos tanto. Os resultados somente são alcançados se houver o comprometimento em torno dos mesmos objetivos”, afirmou Eggers.

O diretor-presidente da Fruki também relembrou alguns aspectos gerais da empresa, que completará 94 anos em 19 de abril, além de antecipar alguns dos projetos que devem ser colocados em prática num futuro breve. O mais imediato prevê o que pode ser chamado de retorno às origens, com o lançamento de uma linha de cervejas. Num primeiro momento o produto será feito por uma cervejeira que ainda está sendo definida. Mais tarde, a fabricação ocorrerá na nova fábrica que será construída no município do Paverama. Esta mesma estratégia está sendo seguida pela linha de sucos Com/Tem. “Deveremos ter uma cerveja popular, Pilsen, e outras quatro cervejas especiais. Mas tudo ainda está sendo definido”, explica Eggers.

