Diretor publica foto de Bruna Marquezine e elogia a atuação da atriz em filme indicado ao Festival de Cinema de Gramado

Bruna Marquezine foi elogiada pelo diretor Klaus Mitteldorf, responsável pelo filme “Vou Nadar até Você”. O longa compete no Festival de Cinema de Gramado, marcado para começar no dia 14 de agosto, e entrará na mostra no dia 19. No pôster, a atriz aparece de topless numa banheira e, segundo o profissional que assina a direção, Bruna Marquezine se dedicou a fundo ao aprendizado para o papel de Ophelia, uma nadadora profissional.

“Não é uma atriz qualquer. Além de ser uma pessoa maravilhosa e companheira, ela ‘viveu’ o papel de Ophelia durante quase um ano. E aprendeu a nadar como ninguém. Virou uma exímia nadadora. E quando começamos as filmagens, em junho de 2016, Ophelia estava pronta. E muito mais do que eu poderia ter imaginado. Bruna tinha virado a Ophelia que sempre sonhei. E o resultado… Aguardem 19 de agosto no Festival de Cinema de Gramado. O mundo vai se surpreender!”, disse ele, que assina a direção ao lado de Luciano Patrick.

Além de “Vou Nadar até Você”, foram indicados ao Festival de Gramado os longas brasileiros “Hebe – A Estrela do Brasil” (SP), de Maurício Farias; “O Homem Cordial” (DF), de Iberê Carvalho; “Pacarrete” (CE), de Allan Deberton; “Raia 4” (RS), de Emiliano Cunha; “Veneza” (RJ), de Miguel Falabella; “30 Anos Blues” (SP), de Andradina Azevedo e Dida Andrade.

Modelito

Na última semana, Bruna foi fotografada na companhia do argelino Younes Bendjima durante passagem por Los Angeles e parou a imprensa nacional e internacional. O fato é que, além do flagra e de todos os rumores de namoro, o styling escolhido pela atriz para ida ao restaurante chamou e muito atenção. Slipdress, sandália de salto curto e uma bolsa repleta de cristais aplicados deram o que falar.

Variando o seu estilo com roupas que vão desde as mais descoladas até peças superromânticas, Marquezine está sempre investindo em acervos inspiradores. Para a ocasião, a artista apostou em um vestido de seda, chamado de “Drawstring Dress Black”, com comprimento midi da Orseund Iris, marca criada pela designer, de 24 anos, Alana Johnson. O comprimento look pode variar do longo ao curto devido as laterias e alças ajustáveis e a peça pode ser encontrada na loja online no valor de R$ 2,974, 21.

Rainey Qualley, Sami Miro e Emily Ratajkowski, que presenteou Bruna com novos biquínis em modelo cavados, foram umas das famosas fisgadas pelas produções atemporais da grife de Johnson. “A Orseund Iris começou como uma marca baseada em coleções e rapidamente se voltou para uma marca ‘não sazonal’ com a missão de oferecer peças raras e ecléticas. Eu adoro ver uma grande variedade de pessoas usando OI. O estilo pode ser infinito e interpretado de muitas maneiras diferentes.

Deixe seu comentário: