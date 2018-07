Diretora da Pole Modas assume vice-presidência da Fecomércio-RS, representando Caxias do Sul e região

Os pleitos do comércio varejista de Caxias do Sul e da região passam a ser representados na Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) pela diretora da Pole Modas e atual presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul (Sindilojas), Idalice Manchini. A empresária assumiu a vice-presidência da Fecomércio-RS, representando Caxias e região, para a gestão 2018-2022. A solenidade de posse aconteceu na noite do último dia 23, no Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

Além da vice-presidência, Idalice assume a diretoria da Comissão do Varejo do Rio Grande do Sul, ligada à Fecomércio-RS. Ela também é diretora fiscal do Observatório Social de Caxias do Sul e a primeira mulher a presidir o Sindilojas.

“Sinto-me lisonjeada em ter sido convidada pelo presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, para assumir um cargo com essa relevância para Caxias e região. Com o objetivo de reforçar ainda mais a atuação do comércio varejista, estarei levando as demandas dos empresários daqui. O meu papel será auxiliar o presidente da Federação no desempenho das atribuições”, afirma Idalice.

Ela reforça, ainda, que estará defendendo na entidade estadual os principais pleitos do comércio caxiense: combate ao comércio ilegal, redução da carga tributária, desenvolvimento do comércio varejista e modernização das relações trabalhistas.

