Diretora de escola é espancada por dois jovens após denunciar irregularidades no local

Uma diretora de uma escola foi espancada por dois jovens desconhecidos após denunciar irregularidades que, segundo ela, aconteciam na unidade.

Para ela, o ataque foi uma tentativa de intimidá-la para que a investigação não continuasse. As agressões chegaram a causar um traumatismo craniano na vítima. A polícia já está investigando o caso e um boletim de ocorrência foi registrado. Abalada e com hematomas no rosto e no corpo, a diretora precisou ser afastada do trabalho, mas garante que voltará a unidade.

“Quando mudamos de escola temos dez dias para levantar possíveis irregularidades. Se eu não aponto, eu passo a responder por elas. Eu tenho que apresentar a documentação que comprova as possíveis irregularidades e o dirigente de ensino encaminha os procedimentos administrativos. Isso é praxe dentro da Secretaria da Educação”, explica.

A nova diretora apontou três possíveis irregularidades na escola. As notas fiscais da merenda escolar de agosto constavam que os alunos tinham comido melão, abacaxi, maçã, chuchu, abobrinha e repolho, mas não havia nenhum desses alimentos na escola. “De acordo com o relato dos alunos, de maio para cá eles comeram apenas banana”, diz.

Outra irregularidade é referente ao patrimônio da escola. O documento diz que há quatro televisões e um microscópio com lupa eletrônica, que não foram localizados. Segundo ela, há livros didáticos jogados no chão e potes onde é servida a merenda em uma parte do prédio que está interditada.

O caso aconteceu na Escola Estadual Vicente de Carvalho em Guarujá, no litoral de São Paulo.

