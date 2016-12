Diretora do Fundo Monetário Internacional é julgada na França por suposta “negligência”

O julgamento deve prosseguir até 20 de dezembro. “Tentei fazer meu trabalho o melhor possível dentro dos limites do que sabia”, disse Lagarde, 60 anos, em uma entrevista exibida na televisão no domingo (11). “A negligência é um delito não intencional. Penso que todos somos um pouco negligentes em alguma parte da vida”, completou.

A diretora-gerente do FMI será julgada por uma jurisdição excepcional, a CJR (Corte de Justiça da República), criada com o propósito de julgar os ministros e ex-ministros por delitos cometidos no exercícios de suas funções.

Desde que foi criada em 1993, a CJR condenou três membros do governo. No início do mês, a justiça francesa condenou o ex-ministro da Fazenda do presidente socialista François Hollande, Jérôme Cahuzac, por fraude fiscal e lavagem de dinheiro.