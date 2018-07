Diretores da SPR palestram na ESPM sobre o Cannes Lions 2018 nesta quarta-feira (11)

Nesta quarta-feira (11), a ESPM-Sul recebe a palestra “Por dentro de Cannes: dissecamos o maior festival de criatividade do mundo”. O tema será apresentado pelos sócios da SPR, Juliano Brenner Hennemann, diretor executivo, e Gustavo Ermel, diretor de estratégia e inovação. Os dois profissionais participaram intensamente das atividades do 65º Festival Internacional da Criatividade – Cannes Lions, realizado em junho, na França.

A palestra está agendada para 19h30min, no auditório I do Prédio B da ESPM-Sul (Rua Guilherme Schell, 350) com entrada gratuita e vagas limitadas. O evento é voltado à comunidade acadêmica, convidados e público em geral interessado no tema. As inscrições devem ser feitas em http://servicospoa2.espm.br/controle_palestras/confirmacao.aspx?ide=13241

“Traremos uma palestra que diverte e emociona. E que fala sério, deixando claro alguns caminhos obrigatórios que os negócios irão percorrer. Conteúdo fundamental para todos que se envolvem com gestão de marcas e querem, nesse cenário tão mutante e competitivo, manter a titularidade”, adiantam Hennemann e Ermel. Eles fizeram uma imersão nos conteúdos apresentados nos cinco dias do Festival e compartilham tudo o que viram por lá: principais tendências, highlights de palestras, cases premiados e impactantes, e os grandes ensinamentos.

