Diretores do Inter são ameaçados de morte em pichações

A fase ruim do Internacional no Campeonato Brasileiro tem provocado a revolta dos torcedores. Na madrugada desta terça-feira (27), o prédio onde funciona o escritório do diretor de futebol do clube, Fernando Carvalho, em Porto Alegre, foi alvo de pichações com ameaça de morte. “Sem B ou morte. FC+B = morte”, escreveram os vândalos. Ou seja: “Fernando Carvalho + Série B igual a morte”,

Na segunda-feira (26), o diretor-executivo do time, Newton Drummond, revelou que duas pichações foram feitas, em menos de uma semana, na frente da sua residência: “ND+B = morte”, ou seja, “Newton Drummond + Série B igual a morte.”

O Colorado segue na zona de rebaixamento do Brasileirão com apenas 27 pontos. No sábado (01), o Inter enfrentará o Figueirense, no Beira-Rio.

