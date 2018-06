Diretoria da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão apresenta Relatório Social 2018/ano base 2017

A diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV – AGERT -, convida a imprensa para um café da manhã, nesta terça-feira (26/06), às 9 horas, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, para apresentação do Relatório Social 2018/Ano base 2017.

O evento contará com a presença do governador José Ivo Sartori. O tema deste ano foi “A violência e as comunidades”.

Na coletiva será anunciado:

O valor total de mídia doada para a sociedade pelas filiadas que participaram do projeto;

Confirmar presença pelo e-mail camejo@camejo.com.br ou pelos telefones (51) 3346-4642 e (51) 4042-0032.

