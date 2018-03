Diretoria do Badesul divulga balanço

O presidente do Badesul, Paulo Odone, e os outros integrantes da diretoria da instituição, apresentam nesta terça-feira o resultado do balanço do Badesul referente ao exercício de 2017. O resultado operacional do Badesul antes de impostos da Instituição apresentou-se positivo no exercício de 2017 em R$ 47,6 milhões. O lucro líquido final alcançou R$ 14 milhões.

