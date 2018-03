Diretoria do IBDFAM/RS toma posse para a gestão 2018/2019 e anuncia eventos previstos para este ano

O Instituto Brasileiro de Direito de Família – Seção Rio Grande do Sul (IBDFAM/RS) realiza, no próximo dia 17 de março, a Solenidade de Posse da Diretoria do IBDFAM/RS para o biênio 2018/2019. A gestão tem como presidente, pelo terceiro mandato consecutivo, o advogado e professor Conrado Paulino da Rosa e, como vice-presidente, a advogada Delma Silveira Ibias. O evento está marcado para as 20h, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Porto Alegre (RS).

Marca registrada do IBDFAM gaúcho, o Congresso do Mercosul de Direito de Família chega este ano à sua 10ª edição. Considerado o maior congresso anual de direito de família do Brasil, o evento está confirmado para os dias 8 e 9 de junho, no Hotel Serra Azul, em Gramado (RS). A programação, composta por painéis, workshops, apresentação de trabalhos científicos e pôsteres selecionados, conta com palestrantes advogados, juristas, desembargadores, promotores de justiça, defensores públicos e tabeliões, além de profissionais de outras áreas, como da psicologia e do serviço social. “O direito de família é muito amplo e interdisciplinar, por isso é tão importante reunirmos profissionais dessas diferentes áreas de atuação, para que cada um possa expor o seu ponto de vista e, assim, conseguimos enriquecer os debates”, explica Conrado Paulino da Rosa, presidente do IBDFAM/RS e coordenador geral do Congresso.

Além dos representantes gaúchos, o evento deste ano trará palestrantes dos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, além da presença internacional da professora argentina Manuela Garcia González, diretora do Instituto de Cultura Jurídica, em La Plata, que irá falar sobre “Os desafios do direito de família no Mercosul frente às novas configurações familiares”. “Teremos ainda a participação da escritora Lya Luft, assim como da Juíza de Direito do TJRJ Andréa Pachá, autora do livro A vida não é justa que inspirou a série Segredos de Justiça, da TV Globo, que fará a conferência de encerramento do Congresso”, destaca o presidente do IBDFAM/RS.

O V Congresso Gaúcho de Direito de Família, tradicionalmente realizado em novembro em uma das cidades do interior onde o IBDFAM/RS está presente, também está garantido, mas com data e local a serem definidos em breve. Mensalmente, o Instituto segue realizando outros dois eventos voltados aos seus associados: o Almoço em Família, nas segundas sextas-feiras de cada mês, e os Colóquios de Família e Sucessões, no último sábado. A atual gestão do IBDFAM/RS manterá o mesmo propósito de atrair parcerias para oferecer ainda mais benefícios aos seus associados e ampliar a visibilidade do Instituto nos próximos anos. “Nosso propósito é fomentar a participação do associado, para que cada vez mais pessoas façam parte do IBDFAM/RS e tenham uma atuação real nas propostas e decisões”, afirma Conrado.

