Diretoria do Sindicato do Ensino Privado do RS toma posse

nova diretoria do Sinepe/RS (Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul) foi empossada em solenidade realizada na noite desta quinta-feira (29) para o triênio 2016-2019. Eleito com 98% dos votos válidos, o grupo, liderado por Bruno Eizerik, quer transformar o Sindicato em um polo de conhecimento e inovação.

Eizerik, em seu discurso, salientou duas questões que afligem neste momento o ensino privado gaúcho e que, por isso, serão temas prioritários na nova gestão: Medida Provisória que propõe mudanças para o Ensino Médio e a dívida do governo federal com as instituições de ensino que ofertam vagas pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies.

Além da representação política, o Sinepe/RS vai continuar com seus programas de qualificação, incluindo benchmark no exterior – o primeiro já começa com uma viagem educacional ao Chile e Argentina, na próxima semana.

O Sindicato representa 500 instituições de ensino particular no Estado, entre escolas, instituições de educação superior e mantenedoras. O setor atende cerca de 692 mil alunos.

