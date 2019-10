O presidente da federação búlgara da futebol, Borislav Mihaylov, pediu demissão de seu cargo após Boiko Borissov, primeiro-ministro do país, vir a público requisitar a saída imediata do dirigente, motivado pelos atos de racismo durante o jogo entre Bulgária e Inglaterra, na segunda-feira. Parte do público presente proferiu insultos racistas contra três jogadores negros da Inglaterra.

