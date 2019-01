Discos de vinil batem recorde de vendas

Um relatório da indústria fonográfica aponta a venda mundial de 16,8 milhões de discos de vinil no ano passado, recorde desde o primeiro levantamento (1991). Dentre os campeões estão Michael Jackson (“Thriller”, 84 mil cópias), The Beatles (“Abbey Road”, 76 mil), Prince (“Purple Rain”, 71 mil), Pink Floyd (“The Dark Side of the Moon”, (67 mil) e Bob Marley (“Legend”, 61 mil).

