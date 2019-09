Discreto na internet, o filho mais velho de Bolsonaro atua em nome do pai nos bastidores

Primogênito do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) ganhou uma nova missão do pai: vai cuidar dos acertos políticos para as eleições municipais do ano que vem ao lado do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar. Minuciosamente, fará um pente-fino nos candidatos para evitar eleger prefeitos ou até mesmo vereadores que possam levar desgastes para o governo federal a partir de 2021.

Dono de perfil mais comedido nas redes sociais, Flávio virou uma espécie de embaixador do governo em Brasília. Diplomático, evita se envolver em situações polêmicas. Desde que passou a ser investigado no caso Queiroz, limita-se a fazer o mínimo de publicações na internet e se equilibra em cordas bambas traçadas pelos irmãos políticos, o vereador licenciado Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Na semana passada, enquanto Eduardo usava a tribuna da Câmara para defender Carlos sobre a declaração de que o Brasil “não terá transformação rápida por vias democráticas”, Flávio se recolhia ao gabinete e às conversas de bastidor. Questionado sobre o silêncio, mandou sua assessoria dizer que se manteria calado.

É no gabinete que Flávio gosta de fazer política. Pelo menos três vezes por semana, toma cafés da manhã ou almoça com o pai. Nesses encontros, leva um termômetro sobre o Congresso e o Judiciário. O senador se relaciona bem com os presidentes de todos os poderes. É próximo de Davi Alcolumbre (Senado), de Rodrigo Maia (Câmara) e de Dias Toffoli (STF).

Em um desses encontros, recebeu do presidente a missão de ajudar Luciano Bivar a mapear os possíveis candidatos do PSL às principais prefeituras do País. Bolsonaro quer apostar em menos prefeituras. Teme que a pulverização de nomes fora do controle do partido leve desgaste ao governo. Mas Bivar mantém o mantra de que, para eleger dez, precisa lançar pelo menos 20 candidaturas de porte.

No Senado, Flávio articulou com Lucas Barreto (PSD-AP) um jantar no qual Eduardo pudesse falar a senadores sobre a indicação à embaixada nos EUA. Flávio escolheu a lista de convidados e acompanhou o irmão em todo o evento. Deixou o caçula político falar e se manteve em silêncio.

Em outra frente, iniciou uma vigília à CPMI das Fake News. Mesmo suplente no colegiado, avisou que baterá ponto em todas as sessões. Governistas temem que a comissão se torne uma “caça a Bolsonaros”. Um dos objetivos da CPMI é apurar o uso de mentiras nas eleições de 2018, e o presidente é investigado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em ação que apura suposto impulsionamento de mensagens falsas.

Flávio foi derrotado em sua estreia no colegiado. Ele e três deputados do PSL tentaram impedir que fossem aprovados requerimentos de convocação de representantes no Brasil de redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Telegram, Google, Facebook e outros.

