Discurso pronto

Às vésperas de ser efetivado na Presidência da República, Michel Temer, que se arrisca em versos nos raros momentos livres, redige do próprio punho o pronunciamento que fará à nação horas depois de o Senado selar o calvário da ex-aliada e hoje desafeta Dilma Rousseff. No pré-roteiro do texto, o peemedebista evita citar adversários, mas fala em “superação do ‘passado de incertezas e crise’”.

Reino animal

Pinguim, Vaca, seu marido Mumu, e a Narizinho. Esses são os codinomes de quatro alvos da forte operação policial que vai cercar ex e atuais altos parlamentares em breve.

Dedo na tomada

Michel Temer espera a fidelidade de senadores votantes para liberar nomeações de apadrinhados em estatais. Itaipu Binacional, por exemplo, vive curto-circuito.

Meritocracia que se…

Edital da UnB abre três vagas para professores transgêneros. Enquanto parte da academia comemora a pluralidade da inclusão social, boa parte acha grande exagero.

Profeta (do caos)

Quando Renan Calheiros pisou na China na última vez, em 1987, ao lado do governador Fernando Collor, o anunciou aos empresários chineses como o futuro presidente do Brasil. Renan volta a Pequim ao lado de Michel Temer. Os chineses, com bilhões de dólares e ávidos por investimentos no Brasil, querem ouvir o profeta sobre 2018.

Segredo

Presidente do Senado, Renan Calheiros desconversou à Coluna se votará no julgamento final da presidente afastada Dilma Rousseff: “Vamos aguardar”. Mas ao presidente Temer, afirmou que não votará para manter sua “posição de isenção no processo”.

O informante

Depois de reduzido da condição de Testemunha de Acusação a Informante, o procurador do TCU Júlio Marcelo de Oliveira será denunciado por deputados do PT ao Conselho Nacional do Ministério Público.

Trio da pesada

A representação por “falta grave disciplinar” é discutida e preparada pelos deputados Wadih Damous (PT-RJ), Enio Verri (PT-PR) e Paulo Teixeira (PT-SP).

Vazou

O ex-presidente Lula não gostou do vazamento da informação de que iria ao depoimento da presidente afastada Dilma. Deu bronca em senadores petistas.

Efeito impeachment

O processo de destituição de Dilma rendeu holofotes e celebridade aos senadores Raimundo Lira (PMDB-PB) e Antônio Anastasia (PSDB-MG). É grande a demanda de pedidos – fotos, vídeos e apoio – de candidatos a prefeituras de seus redutos eleitorais.

Autores aparecem

Um dos autores do projeto de lei ‘Escola Sem Partido’, o advogado Paulo Fernando Melo proferiu palestra na Universidade Estadual do Piauí, em Bom Jesus, e contou via Skype com participação de outro idealizador, o procurador paulista Miguel Nagib.

Os executores

Melo acredita que, levando o debate ao meio acadêmico, poderá ajudar na aprovação dos projetos que tramitam em cada Casa de autoria do senador Magno Malta (PR-ES) e do deputado Izalci Lucas (PSDB-DF).

Relatório do dia

O presidente Temer não perde um detalhe do julgamento da presidente afastada Dilma no Senado. O relatório chega online pelos ministros incumbidos de mantê-lo atualizado da sessão: Eliseu Padilha (Casa Civil) e Geddel Lima (Secretário de Governo).

Olheiros

D o outro lado da pista que separa o Planalto do Senado, estão dois empenhados informantes: Eunício Oliveira (PMDB-CE) e Romero Jucá (PMDB-RR).

Ponto Final

“Eu não teria tanta certeza; creio que nós teremos uma disputa equilibrada aqui”

Do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), sobre o clima de “já ganhou” do Palácio do Planalto sobre o impeachment de Dilma.

Comentários