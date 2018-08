Quatro meses depois de pedido de esclarecimento feito pela presidência do STF, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que já não podem ser mais julgadas as ações em que seu antecessor, Rodrigo Janot, solicitava o impedimento do ministro Gilmar Mendes em casos ligados à Operação Ponto Final. A Ponto Final é um desdobramento da Operação Lava-Jato.

